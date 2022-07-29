Москва, , 13:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин выступит на Главном военно-морском параде 31 июля в Санкт-Петербурге. Об этом 29 июля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Владимир Путин

По его словам, президент примет участие в Главном военно-морском параде в День ВМФ в Санкт-Петербурге.

«Будет выступление президента, день будет насыщенный», — сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Санкт-Петербурге Главного венно-морского парада.