Калининград, , 13:44 — REGNUM Правительство РФ дополнительно выделяет 151,8 млн рублей Калининградской области на благоустройство муниципалитетов, выигравших Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. Соответствующее опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В документе отмечается, что дополнительные средства будут выделены «в связи с удорожанием стоимости строительных материалов».

«Дополнительное финансирование из резервного фонда позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году», — сообщает пресс-служба правительства.

В Калининградской области в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов в 2021 году вошел Зеленоградск, Гурьевск, Черняховск и Багратионовск.