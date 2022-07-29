Из-за роста цен Калининградская область получит ещё 151,8 млн рублей
Калининград, 29 июля, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Правительство РФ дополнительно выделяет 151,8 млн рублей Калининградской области на благоустройство муниципалитетов, выигравших Всероссийский конкурс по созданию комфортной городской среды. Соответствующее опубликовано на официальном сайте правительства РФ.
В документе отмечается, что дополнительные средства будут выделены «в связи с удорожанием стоимости строительных материалов».
«Дополнительное финансирование из резервного фонда позволит закончить 37 проектов, ставших победителями конкурса в 2020 году, и 136 проектов, победивших в 2021 году», — сообщает пресс-служба правительства.
В Калининградской области в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов в 2021 году вошел Зеленоградск, Гурьевск, Черняховск и Багратионовск.