Стокгольм, 29 июля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Недостаточная передышка для железнодорожников и много сверхурочной работы — именно так выглядит ситуация с движением поездов в Швеции, по мнению представителей профсоюза Saco-s. Они считают, что для поддержания баланса требуется более высокая заработная плата. Транспортная администрация Швеции признает наличие проблем, но считает, что заработная плата в адекватной мере соответствует рыночным условиям. Об этом 29 июля сообщил телеканал SVT.

Fotoworkshop4You Железная дорога

«У нас есть некоторые кадровые проблемы в крупных городах, особенно летом», — заявила в комментарии SVTКеннет Фридолин из Транспортной администрации Швеции.

По данным профсоюза Saco-s, который является одним из трех крупнейших ж/д профсоюзов Швеции, в густонаселенных городах страны явно ощущается нехватка кадров.

«Прошлым летом у нас была пандемия, и поэтому поезда так часто не ходили. Когда в декабре пришло новое расписание, объемы трафика значительно возросли, как и нагрузка на нас, регулировщиков движения», — заявил представитель профсоюза Saco-sСванте Леннерштедт.