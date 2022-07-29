Майкоп, 29 июля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. «Единая Россия» предложила президенту РФ Владимиру Путину кандидатуру нынешнего руководителя Адыгеи Мурата Кумпилова на предстоящие выборы главы республики.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

«Его поддержали все политические партии, обратившиеся в «Единую Россию». Это «Родина», Российская партия свободы и справедливости, Зелёная альтернатива, Российская экологическая партия «Зелёные», Казачья партия РФ, Партия прогресса, Гражданская сила, Демократическая партия России», — говорится в сообщении пресс-службы партии «Единая Россия».

Напомним, выборы главы Адыгеи состоятся 11 сентября 2022 года. Согласно региональному законодательству, главу республики изберут депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея из числа кандидатур, предложенных для рассмотрения законодательного органа президентом России Владимиром Путиным.