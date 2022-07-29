Москва, , 13:42 — REGNUM Нынешний закон о хостелах, принят под давлением бизнеса и не защищает жителей многоквартирных домов, отметила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева («Единая Россия»).

Люди с вещами у хостела Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по предварительной версии, причиной пожара в хостеле на улице Алма-Атинская в Москве стал аварийный режим работы энергосети.

По словам Разворотневой, большое скопление людей, использование различных, не всегда исправных нагревательных приборов априори являются источником опасности. Также обитатели хостелов всегда создают неудобство для жителей домов, пояснила депутат.

«Шум и пьянки до утра, курение под окнами и наркотики в клумбах — все это неизбежные спутники таких хостелов. Хорошо это знаю по обращениям своих избирателей. Нынешний закон о хостелах, принятый под давлением бизнеса, не защищает жителей. Поэтому только прямой запрет», — отметила она.

Также, по ее словам, на ситуации сказывается отмена моратория на проведение проверок бизнеса, работающего в жилищной сфере.

«Сегодня из-за ограничений на жалобы жителей не реагируют ни ГЖИ, ни санэпидемнадзор, ни пожнадзор. И третье — о чем говорю уже давно. Обязательные ежегодные проверки состояния проводки в жилых помещениях. Сделать такую проверку, «прозвонив» провода на входе в помещение, быстро и дешево. Не понимаю, почему эти работы до сих пор не вошли в перечень обязательных работ по содержанию общедомового имущества!», — подчеркнула Разворотнева.

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