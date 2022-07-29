Стокгольм, , 13:45 — REGNUM Новости о том, что президент США Джо Байден, похоже, сумеет провести через Конгресс крупный пакет реформ с колоссальными «инвестициями в климат», описывается в Швеции как историческое и абсолютно значимое событие. Об этом 29 июля сообщил телеканал SVT.

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В ночь 28 июля по европейскому времени пришло известие, что Конгресс США, похоже, сможет принять большой климатический пакет Байдена. Сенатор-демократ Джо Мэнчин, заблокировавший законопроект, неожиданно изменил свое мнение.

«США являются одним из крупнейших эмитентов. С помощью этого пакета они достигнут своей цели по сокращению выбросов на 40% к 2030 году», — объяснила собкор SVT Эрика Бьерстрём.

Журналисты пишут, что стоимость климатического пакета оценивается в колоссальные 369 миллиардов долларов США.