Оренбург, , 13:40 — REGNUM В Оренбурге 53-летняя педагог одной из школ перевела мошенникам 1,15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Телефонный мошенник

По данным следствия, ней позвонили лица, представившиеся сотрудниками портала госуслуг и Центробанка. Под предлогом, что кто-то пытается завладеть её персональными данными и взять от её имени кредит, они убедили гражданку оформить три кредита в разных банках, обналичить средства и внести их на «резервный счёт».

Женщина выполнила указания звонивших. А после этого она поняла, что её обманули, и обратилась за помощью в полицию.