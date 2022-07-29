Стокгольм, , 13:43 — REGNUM Осенние выборы в риксдаг Швеции настойчиво «стучатся в двери». С 28 июля шведы, проживающие за границей, могут присылать свои голоса по почте. Об этом сообщил телеканал SVT.

Здание риксдага в Стокгольме (сс) Ankara

На последних выборах в риксдаг 2018 года около 92 000 шведов проголосовали из-за рубежа. По словам Анны Нюквист, главы Избирательной комиссии Швеции, около половины голосов были отправлены по почте.

В этом году Избирательная комиссия Швеции разослала шведам, проживающим за границей, около 160 000 карточек для голосования.

«Мы рассылаем специальные почтовые комплекты для голосования всем, кто имеет право голоса и проживает за границей. Их можно заказать, если вы, например, в отпуске», — отметила Нюквист в эфире SVT.

Напомним, что очные выборы в риксдаг Швеции в 2022 году состоятся 11 сентября. Несмотря на то, что сейчас в стране пора отпусков, политики ведут активную избирательную кампанию.