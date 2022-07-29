Москва, , 13:39 — REGNUM В администрации президента России не наблюдает готовности к уступкам со стороны Запада относительно ситуации на Украине. Об этом 29 июля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет, не видят», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о начавшемся у некоторых партнёров Киева «зуде» на тему мирных переговоров с Москвой, поскольку приближается зима. При этом он подчеркнул, что киевские власти пытаются объяснить Западу, почему надежда на конструктивную позицию России не соответствует действительности. По его словам, Киев не видит сигналов, которые бы говорили о том, что Москва хочет вести переговоры.

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Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что западные страны своими поставками оружия и желания поражения спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, по сути, не позволяют Киеву перейти к мирному процессу.