Лос-Анджелес, США, 29 июля 2022, 13:39 — REGNUM Актёр Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Об этом 29 июля сообщил его коллега Джейсон Момоа в своих соцсетях.
Момоа опубликовал фото со съёмок второй части «Аквамена» — на снимке он обнимает Аффлека. «Воссоединились Брюс и Артур. Люблю тебя и скучаю по тебе, Бен«, — подписал он фотографию.
Напомним, что Бен Аффлек сыграл Бэтмена в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости». После этого он утверждал, что больше не вернётся к роли Брюса Уэйна.
Читайте ранее в этом сюжете: Кейт Босуорт устраивает ловушку для жертвы в трейлере «Дома тьмы»