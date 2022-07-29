Лос-Анджелес, США, 29 июля, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Актёр Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Об этом 29 июля сообщил его коллега Джейсон Момоа в своих соцсетях.

Цитата из к/ф «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости». Реж. Зак Снайдер. 2016. США Бен Аффлек

Момоа опубликовал фото со съёмок второй части «Аквамена» — на снимке он обнимает Аффлека. «Воссоединились Брюс и Артур. Люблю тебя и скучаю по тебе, Бен«, — подписал он фотографию.

Напомним, что Бен Аффлек сыграл Бэтмена в фильмах «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Отряд самоубийц» и «Лига справедливости». После этого он утверждал, что больше не вернётся к роли Брюса Уэйна.