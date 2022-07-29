Карлскруна, Швеция, , 13:49 — REGNUM Представители Красного Креста совместно с Церковью Швеции регулярно принимали беженцев с Украины у паромного терминала в Карлскруне, чтобы снабдить их едой, напитками и товарами первой необходимости. На этой текущей неделе контейнер, в котором хранится гуманитарную помощь, был взломан, а его содержимое похищено. Об этом 28 июля сообщил телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На протяжении нескольких месяцев Красный Крест, Церковь Швеции и жители Карлскруны помогали обеспечивать украинских беженцев, прибывающих паромом из польской Гдыни, едой, питьем и другими предметами первой необходимости. Теперь же в контейнере, который стоит в терминале, от гуманитарной помощи, подаренной частными лицами и компаниями, остались пустые коробки.

Сообщается, что на этой неделе контейнер взламывался неоднократно.

«Мне грустно за тех, кто чувствует, что должен совершать такие вещи и забирать еду у других, хотя знает, что она пойдет на благотворительность», — заявил журналистам Йоран Экердал, замещающий викарий прихода Ликко.