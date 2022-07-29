Москва, 29 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Планов по контактам президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока нет. Об этом 29 июля сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Песков

В ходе общения с журналистами Песков ответил на вопрос, входит ли в планы организовать разговор президентов России и США после контакта главы МИД России Сергея Лаврова и руководителя Госдепа США Энтони Блинкена.

«Пока планов по Путину — Байдену никаких нет», — заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о запланированных переговорах Лаврова и Блинкена.