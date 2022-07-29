Курск, 29 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. В Курской области установлены охранные зоны для трёх памятников природы регионального значения: парка в деревне 1-я Воробьевка (бывшая усадьба А. А. Фета), Поповкинской дубравы и Гладиолусовых лугов.

Александр Гауш, Луг. 1900-е годы

Подписаны соответствующие документы, установлен режим охраны, использования земельных участков и водных объектов в границах охранных зон.

«Охранные зоны установлены вокруг памятников природы с целью их защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий. В дальнейшем планируем обозначить границы охранных зон информационными аншлагами», — прокомментировал председатель областного комитета природных ресурсов Константин Поляков.