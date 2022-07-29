29 июля 2022 | Время чтения 4 мин

Ракетный удар, нанесённый ВСУ с помощью американской ракетной системы залпового огня HIMARS по следственному изолятору с украинскими военнопленными у поселка Еленовка, — это заметание следов своих преступлений укронацистским правительством. Мнения соцсетей.

Светлана Шаповалова, , 14:42 — REGNUM Известие о том, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, где содержатся украинские военнопленные, спровоцировало широкий общественный резонанс в интернете. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Ракетный удар ВСУ по Еленовке. Специальная военная операция России по защите Донбасса. Восток. 29.07.2022 © ИА REGNUM

«Заметание следов своих преступлений укронацистским правительством. Однозначно, это террористическое правительство», — отметил Олег.

«Когда были в Азовстали, были героями. За них слово держали, но не помогали спасением. Когда поняли, что слова не спасут, решили сдаться. А теперь в них не нуждаются, можно и ликвидировать. В принципе, если их просто отдать действующей власти просто так, их всё равно ликвидируют, так как будут думать, что они всё рассказали, либо стали агентами Кремля. Думаю, мозги после этого у оставшихся в живых встанут на место, начнут рассказывать больше, чем до текущего времени», — рассуждает Кирилл Б.

«Укры в отчаянии, и они не погнушаются использовать любые методы», — считает Марина.

«Запад заметает следы своих преступлений», — отметил Игорь.

«Шакальё укровское», — подтверждает Светлана.

«Зеленскому наплевать на свою армию, свой народ. Отработанный ресурс можно и уничтожить (много лишнего могут наговорить). Руки по локоть в крови. Клоун-убийца», — считает Юлия Сидорова.

«Не удивлюсь, если знали куда бьют. Всё это чисто фашистские методы, чтобы свои не сдавались. Всё очевидно: война эта не за людей, не за украинцев, не за народ. Государство закончилось ещё в 2014 году. Как долго люди Украины будут доходить до того, что этих преступников, наемников, консультантов запада и США необходимо убирать как можно скорее?» — поделился мнением Данила Грушевский.

«Теперь уцелевшие «азовцы» будут более разговорчивы, надеюсь. Война войной, но… для войны тоже есть определенные законы. Украина стреляет по детям, по женщинам и старикам, добавьте теперь и пленных, причем своих… Грешно, наверно, говорить такое, но… только полное уничтожение Украины… другое не должно быть», — поделился мнением Виктор Пантелеев.

«Мне интересно, есть в истории войн такие прецеденты? Кто-либо ранее такое делал? Или это ноу-хау Зеленского и Ко?» — спрашивает Марина Гусева.

«Что-то мне подсказывает, что Зеленский и сам уже догнал, в какой замес попал, но продолжает стоически строить хорошую мину при плохой игре. Выбора-то у него всё равно нет. Ручной президент, способный только балаболить. Сам ничего не решает, кажись, полномочий не выделили», — считает Никита Самойлов.

«Киевский режим в очередной раз доказал, что люди ему нахрен не нужны, даже те, кто сейчас здесь будет мочиться в штаны и кричать «слава Украине», не обольщайтесь, хохлы, как только вы станете отработанным материалом, киевский режим отправит вас и вашу семью к Бандере, даже глазом не моргнув…» — считает Елена.

Еленовка. ДНР V&A Dudush

«Это отличная помощь от Украины в утилизации нацистской погани. Денацификация на марше! ВСУ могут и Монику с прочими главарями вальнуть — мы будем не против, а сами что-то всё не решимся», — иронизирует Дмитрий Молодцов.

«У мафии длинные руки» ©. И называются они HIMARS, для чего и завезены в недострану. Бандеровцы радовались, что это им подкрепление, а теперь выяснилось, что главное назначение — заткнуть рты исполнителям преступлений амеровских фашистов. Ремейк событий конца Великой Отечественной войны, когда бегущие гитлеровцы бросали своих кровавых подручных», — рассуждает С.

«Сейчас украинские власти будут обвинять Россию в этом ударе. Чудовищно», — заметил Никита Тепляков.

На Украине тоже решили прокомментировать удары по тюрьме в Еленовке. Правда, пишет Reuters, там заявили, что это Россия таким образом пытается скрыть пытки и убийства украинских заключенных.

«Сами ударили, а виновата опять Россия. Впрочем, ничего нового…» — смеется Вадим Переверзев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по следственному изолятору в районе Еленовки, заявил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, погибло 40 и ранено 75 военнопленных украинцев. Штаб ДНР известил, что погибших больше — 53 военнопленных.

В Минобороны эту провокацию назвали вопиющей, совершённой с целью запугивания украинских военнослужащих и предотвращения их сдачи в плен.

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