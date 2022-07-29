Вашингтон, 29 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Ответственность за нынешний хаос в авиаперевозках лежит на руководстве отрасли. Об этом CNBC рассказали пилоты крупных авиакомпаний, которые жалуются на усталость из-за переработок и максимальное сокращение расходов в ущерб работникам и пассажирам.

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Все сотрудники авиакомпаний говорили на условиях анонимности.

«Для пассажиров это абсолютный кошмар, — сказал CNBC пилот европейского бюджетного перевозчика easyJet. — В начале лета это была какая-то мясорубка, потому что авиакомпании не знали, что делать. Они знали только то, что хотят отправлять как можно больше рейсов — как будто пандемии никогда не было. Но они забыли, что сократили все ресурсы».

Нехватка наземного персонала после увольнений в связи с пандемией создала эффект домино, который внес путаницу в расписание полетов. Из-за этого и у пилотов, и у бортпроводников жизнь превратилась «в абсолютный хаос», добавил пилот.

«Они сказали нам, пилотам, что урежут нашу зарплату как минимум до 2030 года — вот только всё начальство вернулось на полную ставку плюс повышение с учетом инфляции», — рассказал пилот British Airways.

Правительства стран, не поддержавшие авиационную отрасль, и авиаперевозчики прежде всего виноваты в нынешнем хаосе, сказал пилот и добавил: «Некоторые компании воспользовались ситуацией [пандемии], чтобы сократить зарплаты, заключить новые контракты и уволить людей, а теперь, когда всё вернулось в норму, они не в состоянии справиться».

Один из пилотов дубайской авиакомпании Emirates Airline рассказал, что руководство неспособно смотреть в будущее и воспринимает работников как нечто само собой разумеющееся.

Авиакомпании «с радостью много лет сокращали зарплату многим людям в отрасли, полагая, что им просто некуда идти, — объясняет пилот. — А теперь, когда люди воспользовались своим правом уйти в другое место, они в шоке. А я в шоке, что они в шоке».

По словам всех пилотов, опрошенных CNBC, весь этот стресс накладывается на постоянную усталость персонала из-за переработок.

«Нас очень беспокоит то, что у нас довольно токсичная культура, непомерный объем работы, — говорит пилот Emirates. — Всё это потенциально снижает запас прочности. И это большая проблема».

«Крысиная гонка на дно. Никакого уважения к квалифицированным работникам, — отозвался пилот British Airways о корпоративном руководстве. — Им нужна только самая дешевая рабочая сила, чтобы получать побольше бонусов и ублажать акционеров».