Ханты-Мансийск, 29 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Югре с 29 июля отменён режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера в связи со стабилизацией обстановки. Об этом сообщает оперативный штаб ХМАО.

Greg Clarke Лесной пожар

По данным пресс-службы Авиалесоохраны в Югре на 00:00 мск 29 июля зафиксировано 22 пожара на землях лесного фонда на площади 3754 га. Днём ранее огонь прошёл 4004 га лесного фонда.

В ХМАО с 29 июля введён особый противопожарный режим. Ситуация с лесными пожарами находится под контролем. Угроз для населенных пунктов и объектов экономики нет, сообщил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов.