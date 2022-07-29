Багдад, , 13:39 — REGNUM Подразделения армии и федеральной полиции Ирака стягиваются в Багдад из-за угрозы массовых беспорядков. Об этом 29 июля сообщает Al-Sumariya.

Протесты в Багдаде Al Jazeera English

По данным журналистов, в центре иракской столицы замечена военная техника и усиленные армейские патрули. Военные перекрывают бетонными блоками мост Аль-Синак, который ведёт в так называемую «зелёную зону» — безопасный район Багдада.

Меры безопасности предпринимаются на фоне сообщений о том, что сторонники радикальной иракской организации намереваются взять штурмом «зелёную зону» и расположенные в ней резиденции парламента и правительства Ирака.

Ранее в Багдаде прошли демонстрации с требованием к правительству Ирака принять меры для поддержки беднейших слоёв населения на фоне экономического кризиса и роста цен на ряд товаров первой необходимости.