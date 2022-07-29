Москва, 29 июля 2022, 13:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин 31 июля примет участие в мероприятиях в Санкт-Петербурге по случаю Дня ВМФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что глава государства примет участие в Кронштадтском рейде и выступит с речью в рамках главного военно-морского парада.
Как сообщало ИА REGNUM, северная столица готовится отметить 31 июля День ВМФ. В это воскресенье жители и гости города увидят 47 кораблей и 42 воздушных судна. Только в акватории Невы, по данным Министерства обороны РФ, будут представлены 27 участников главного военно-морского парада.
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