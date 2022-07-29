Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 14:23 — ИА Регнум. За истёкшие сутки число госпитализаций больных с ковидом вновь возросло в Санкт-Петербурге. В городские больницы поместили 128 пациентов, что на семь человек больше, чем сутками ранее. Об этом 29 июля сообщили в региональном оперштабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

На стационарном лечении ковида в Северной столице размещены 975 больных (+29 пациентов относительно прошлых суток). Из них 139 человек лежат в реанимации, а 17 петербуржцев (+3) до сих пор подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Из больниц выписались за сутки 73 пациента (-19).

На фоне роста случаев заражения коронавирусом в городе ввели 50 дополнительных ковидных коек. Теперь для лечения пациентов в семи городских стационарах есть 1309 мест.

Между тем продолжает расти число больных, которые лечат ковид вне стационаров, на дому. В Петербурге насчитывается уже 4831 такой пациент (+488).

Отметим, что за сутки в Петербурге выявили 1271 случай заражения коронавирусом (+121). Скончались за сутки от ковида, как основной причины, семь человек (+3). Переболели вирусом за сутки 287 больных (-77).