Махачкала, , 13:32 — REGNUM В Дагестане появился новый руководитель министерства экономики и территориального развития. Временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Адильхан Ахмедов. Указ об этом подписал глава республики Сергей Меликов.

Назначение ИА REGNUM

Напомним, Адильхан Ахмедов с 11 ноября 2021 года занимал должность заместителя министра экономики и территориального развития Республики Дагестан. Общий стаж его работы в ведомстве составляет 23 года. За это время он дослужился с первоначальной должности специалиста первой категории в управлении инвестиций в инфраструктуру Дагестана до руководителя ведомства.

Ранее занимавший пост врио министра экономики Дагестана Арсен Рустамов был назначен руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики.