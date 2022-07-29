Ташкент, 29 июля, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В настоящее время Россия ведёт согласование времени контакта с американским госсекретарём Энтони Блинкеном и в скором времени назовёт удобную для этого дату. Об этом 28 июля сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-подходе во время визита в Ташкент.

Лавров Сергей

«Относительно Тони Блинкена и его комментариев, да, мы впервые узнали об этом, когда находились в Африке, и он выступил по телевидению и сообщил, что собирается связываться со мной по телефону, где-то сутки прошли, прежде чем мы официальный получили запрос. Мы сейчас согласовываем время такого контакта», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что во время разговора со своим коллегой из США ему необходимо находиться в рабочем кабинете в Москве.

«Ясно, что сегодня это едва ли получится, но в последующие дни мы предложим американским коллегам удобную дату», — пояснил Лавров.

При этом он отметил, что не уполномочен вести с Бликеном обсуждение обмена граждан России и США, однако хочет выслушать своего американского коллегу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о посещении Россией в Африке «хунт» оскорбительны для этих государств.