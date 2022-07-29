Белгород, 29 июля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Дорожники завершили ремонт верхового моста через реку Северский Донец на улице Волчанской в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе мэрии.

Пресс-служба администрации Белгорода Ремонт моста

Мост ремонтируют впервые с момента введения его в эксплуатацию в 1966 году. За четыре месяца строители усилили несущие конструкции четырёх пролётных строений, сделали новую гидроизоляцию, заменили деформационные швы, обновили дорожное полотно и расширили тротуар.

В связи с завершением работ изменяется схема дорожного движения — транспорт пустят по обновлённому объекту, а строители приступают к работам на низовом мосту, который располагается параллельно верховому. Ремонт планируется завершить в ноябре 2022 года.

На ремонт объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выделено около 100 млн рублей.