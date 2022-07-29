Кострома, , 14:30 — REGNUM На базе костромского тепличного комбината «Высоковский» будет создан участок исправительного центра Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает ФСИН.

Цветущий огурец

По планам руководства на нём будут работать не мене 50 человек. Помещения для проживания осуждённых предоставит комбинат. Они будут получать зарплату, но останутся под наблюдением сотрудников по надзору.

Ранее ФСИН подписала аналогичное соглашение о создании участка с «Костромским заводом автокомпонентов». До конца 2022 года на предприятии будут работать 300 человек, имеющих необходимую квалификацию.

Считается, что трудовая адаптация на предприятиях поможет осуждённым не повторить прошлых ошибок. Во время отбывания наказания они получают специальность и могут продолжить работать по ней после выхода на свободу.

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