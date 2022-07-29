На костромском тепличном комбинате «Высоковский» будут работать осуждённые
Кострома, 29 июля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. На базе костромского тепличного комбината «Высоковский» будет создан участок исправительного центра Федеральной службы исполнения наказаний, сообщает ФСИН.
По планам руководства на нём будут работать не мене 50 человек. Помещения для проживания осуждённых предоставит комбинат. Они будут получать зарплату, но останутся под наблюдением сотрудников по надзору.
Ранее ФСИН подписала аналогичное соглашение о создании участка с «Костромским заводом автокомпонентов». До конца 2022 года на предприятии будут работать 300 человек, имеющих необходимую квалификацию.
Считается, что трудовая адаптация на предприятиях поможет осуждённым не повторить прошлых ошибок. Во время отбывания наказания они получают специальность и могут продолжить работать по ней после выхода на свободу.
Справка: Тепличный комбинат «Высоковский» связан с семьёй депутата Госдумы от Костромской области Алексея Ситникова. Его супруга Елена имеет 7% доли в одноименном Торговом доме, который является учредителем комбината. На нём выращивают помидоры, огурцы, зелень, розы и тюльпаны.