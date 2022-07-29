Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Спрос на офисы Санкт-Петербурга за первые шесть месяцев 2022 года вернулся на уровень 2020 года. При этом арендаторы, после начала специальной военной операции России на Украине и введения санкций Евросоюзом и США, начал адаптироваться к сложившейся ситуации. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили 29 июля в пресс-службе консалтинговой компании Nikoliers.

Офис

За первые шесть месяцев 2022 года объем чистого поглощения качественных офисных площадей в Северной столице составил 26,8 тыс. кв. м, что в 3,4 раза меньше показателя прошлого года, но сопоставимо с показателем первой половины 2020 года.

«Хотя в марте–апреле спрос на офисы был невысоким из-за санкций и быстро меняющихся внешних условий, начиная с мая активность арендаторов растет, что говорит о постепенной адаптации бизнеса к меняющимся условиям», — уточнили в компании.

В структуре сделок лидером по объему спроса стал сегмент ИТ (58% от общего объема), что связано с покупкой компанией Huawei БЦ «Кантемировский» для собственных нужд в начале года.

«Несколько крупных ИТ-компаний весной запустили процесс релокации в другие страны и освободили занимаемые в Петербурге офисы. По нашим оценкам, после ухода этих компаний во втором квартале на открытый рынок вышло около 38 500 кв. м площадей, часть из которых уже нашла новых арендаторов», — добавили в пресс-службе.

По состоянию на конец второго квартала 2022 года, средний уровень вакантности на рынке составил 6,5%, увеличившись на 0,6 п. п. за три месяца. В абсолютном выражении на офисном рынке Петербурга незанятыми остаются порядка 240,3 тыс. кв. м. При этом, объем так называемой «скрытой вакантности» − офисов, готовящихся к освобождению до конца года — насчитывает порядка 84 тыс. кв. м.