Калининград, , 13:26 — REGNUM В Калининградской области завершено следствие по уголовному делу в отношении Игоря Барышникова. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 29 июля заявил СМИ адвокат активиста Мария Бонцлер.

«Квалификацию так и оставили — п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, то есть это наказание до 10 лет лишения свободы. Обвинительное заключение направлено прокурору. Суд будет в Советске», — отметила адвокат.

Напомним, что 5 мая 2022 года в Калининградской области возбудили первое уголовное дело о распространении фейков об использовании российской армии. В городе Советск местный житель, Игорь Барышников, опубликовал пост в соцсетях про ситуацию на Украине. Позже в доме к активиста прошел обыск, он находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, Барышникову добавили еще один эпизод по той же уголовной статье, который предусматривает лишение свободы до 10 лет.