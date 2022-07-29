Москва, 29 июля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится не раньше осени. Об этом 29 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Он пояснил, что в начале лета это мероприятие не успели провести в связи с напряжённым графиком.

«Время будет определено, будет назначено, — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Сейчас всё-таки период такой отпускной у очень многих людей, поэтому они не смогут наблюдать за этим в том режиме, наверняка, в котором бы хотелось».

Песков также отметил, что первая половина сентября — это всегда начало политического сезона и в целом оживление внутренней жизни после летнего периода.

«А потом обязательно будет назначена дата, и мы проинформируем», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году формат проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Он пояснил, что пока неизвестно, будут ли гости в студии и прямые включения из российских городов. При этом официальный представитель Кремля заверил, что прямая линия с Путиным обязательно состоится в 2022 году.

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Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин провёл очередную прямую линию 30 июня. Она продолжалась 3 часа 44 минуты. Глава государства в свободном режиме ответил на 75 вопросов, интересующих граждан России. Ещё до начала прямой линии было получено и обработано порядка 2 млн обращений.