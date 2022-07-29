Дамаск, , 13:31 — REGNUM Вооруженные силы (ВС) Турции нанесли удар по сирийской территории. Об этом сообщает официальное информационное агентство SANA со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, утром 29 июля под удар попала деревня Мала Аббас в районе Кахтания на севере провинции Хасака.

По данным местных источников, в результате обстрела повреждены жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Информации о пострадавших в результате обстрела местных жителях не поступало.

По предварительным данным, целью ударов стали позиции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана в Турции террористической организацией.

Турецкие войска проводят на территории Сирии военную операцию «Щит Евфрата», направленную против курдских партизан.