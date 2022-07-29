Матвеево-Курганский район, Ростовская область, , 13:33 — REGNUM Видеокадры и снимки с места пожара на автозаправочной станции в Матвеево-Курганском районе Ростовской области публикует пресс-служба донского управления МЧС России 29 июля.

996C3D-7799-418D-9BC1-EB07641CDC28 ГУ МЧС России по Ростовской области

Известно, что площадь пожара составила 110 кв. метров. Огонь вспыхнул при сливе топлива из топливозаправщика. Цистерна была пустой, а потому произошло воспламенение паров.

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Сообщалось о пострадавшем мужчине, однако медицинская помощь ему не потребовалась.

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