Матвеево-Курганский район, Ростовская область, 29 июля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Видеокадры и снимки с места пожара на автозаправочной станции в Матвеево-Курганском районе Ростовской области публикует пресс-служба донского управления МЧС России 29 июля.

ГУ МЧС России по Ростовской области 996C3D-7799-418D-9BC1-EB07641CDC28

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Известно, что площадь пожара составила 110 кв. метров. Огонь вспыхнул при сливе топлива из топливозаправщика. Цистерна была пустой, а потому произошло воспламенение паров.

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Сообщалось о пострадавшем мужчине, однако медицинская помощь ему не потребовалась.