Краснодар, , 13:24 — REGNUM Женщину и её семерых детей, заблудившихся в Апшеронском районе Краснодарского края, спасли 29 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

МЧС России Minsvyaz.ru

Около 01:25 29 июля в «Систему-112» поступило сообщение о том, что днём 28 июля женщина вместе с семью детьми отправилась из посёлка Нефтегорск в станицу Ширванскую через лесной массив. До места назначения они не добрались и на связь не выходили.

В поисковой операции задействовали более 40 сотрудников пожарно-спасательных частей. В 02:55 женщину и детей нашли в лесном массиве.

«Состояние здоровья удовлетворительное в медицинской помощи не нуждаются», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Иркутской области спасатели нашли рыбака, который в течение трёх суток блуждал по тайге.