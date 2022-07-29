Москва, , 13:23 — REGNUM Минтрансу стоит запретить пускать в Россию самолеты и контейнеры компании DHL, которая планирует с 1 сентября прекратить доставлять грузы и документы внутри страны, отметил первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов.

Груз Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее на сайте DHL Express появилась информация о том, что из-за существенных технических сложностей, связанных с функционированием информационных систем и инфраструктуры, а также законодательными ограничениями компания приняла решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри России с 1 сентября 2022 года.

«Написал запрос министру транспорта РФ с предложением не пускать самолёты и контейнеры DHL на территорию Российской Федерации. Либо продолжайте работать в штатном режиме-либо уходите, ваше место займут другие! Ну или летайте в «облёт» России, посмотрим сколько будет стоить доставка для «европейских партнеров» из Китая», — отметил Власов в своем телеграм-канале.