Новосибирск, 29 июля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Новосибирске вынесен приговор бывшему директору научно-исследовательского института туберкулеза. Он признан виновным в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Установлено, что теперь уже экс-директор института заключил с коммерческой организацией незаконное неконкурентное соглашение на поставку товаров для нужд медицинского учреждения и в период с 2011 по 2019 год способствовал получению необоснованного дохода на сумму более 124,6 млн рублей.

Суд приговорил его к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.