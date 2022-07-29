29 июля 2022 | Время чтения 41 мин

Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, профсоюзам нужно уже сегодня требовать от правительства доказательного четкого плана действий как механизма реализации стратегических задач по выводу России из глобального кризиса, а не маскировать его отсутствие дурманом дорожных карт и рыночно-цифровой демагогии.

Елена Ведута, , 20:28 — REGNUM Стенограмма доклада заведующей кафедрой стратегического планирования и экономической политики факультета государственного управления МГУ имени М. В. Ломоносова, профессора Елены Николаевны Ведуты на XIII международном форуме «Труд в ХХI веке. Инновации в профсоюзах — 2022», прошедшем 6−7 июля 2022 года в Екатеринбурге, в работе которого приняли участие более 250 представителей 20 территориальных и отраслевых профсоюзов России и Белоруссии.

Борис Арцыбашев. Машиналия

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Спасибо большое, что Вы меня пригласили. Как человек науки я не должна ограничиваться участием в научных конференциях. Я приняла решение приехать, поскольку профсоюзы должны быть силой, способной объединить работников наемного труда для того, чтобы создать благополучное будущее для наших детей. Приятно, что на форум приехали представители профсоюзов Челябинска, Кургана, Тюмени, Мурманска, Перми и других городов, на которых держится Россия.

Сегодня коллективный Запад возненавидел нас и пытается нас задавить санкциями. Это говорит о том, что он нас боится. Почему? Ответу на этот вопрос и будет посвящен мой доклад.

Глобализация: альтернатива

Американский математик Норберт Винер, основоположник кибернетики и исследований искусственного интеллекта (ИИ), связывал неизбежную Вторую промышленную революцию с появлением созданной им новой науки, призванной изучать информационные процессы в технике, экономике и биологии для создания автоматизированных систем управления сложными объектами. Винер предупреждал, что эта революция, которую он также называл управленческой или кибернетической, может закончиться тем, что человек со средними или меньшими способностями мышления не сможет предложить для продажи ничего, за что стоило бы платить деньги, и станет никому не нужен. Выход он видел в том, чтобы построить общество, основанное на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи. Ещё в конце 1940-х годов Винер писал:

«Для строительства такого общества потребуется большая подготовка и большая борьба, которая при благоприятных обстоятельствах может вестись в идейной плоскости, а в противном случае — кто знает как?»

Действительно, сегодня в условиях стремительной цифровой трансформации общества мы оказались как раз в этой ситуации. Цифровизация, названная президентом Давосского экономического форума Клаусом Швабом «Индустрией 4.0», преследует цель полного цифрового подчинения людей искусственному интеллекту (ИИ), служащему интересам транснациональных корпораций (ТНК). Только опыт планирования экономики СССР для решения стратегических задач по укреплению национальной безопасности для победы страны над фашизмом и послевоенного восстановления экономики, ставший научно-техническим и культурным лидером биполярного мира, может дать ответ, как развивать экономику в направлении реализации моральных ценностей. Этим и объясняется ненависть ТНК, рассматривающих людей как своих цифровых рабов, к России как преемнице СССР — единственной стране в мире, которая способна изменить вектор развития глобализации в интересах людей и утверждения истинной демократии. Это скоро поймут и простые люди коллективного Запада.

Клаус Шваб World Economic Forum

Сегодня наше правительство продолжает копировать западный опыт. Западный опыт — нехороший опыт, потому что для него на протяжении более 500 лет характерна цикличность развития «либерализм — протекционизм — война». Война для капитализма — жизненная необходимость, позволяющая в условиях развертывания кризиса усилить власть ТНК. Еще Фридрихом Энгельсом было доказано, что интервалы между войнами растут, и каждая следующая война наносит гораздо большие потрясения для человечества, чем все предыдущие. Поэтому делайте вывод, что НАТО, спровоцировавшее спецоперацию России на Украине, на этом не остановится. Им жизненно нужно зажечь военный конфликт на всей территории Евразии. Отсюда их провокации по отношению к Китаю. Провокации будут нарастать снежным комом повсеместно, что не будет зависеть от смены декораций — демократов на республиканцев и наоборот. Нам это нужно четко понимать, а не терять время, надеясь на смену Байдена Трампом.

Копирование западного опыта привело нас в тупик. Потеряв свою технологическую независимость, мы сегодня переживаем за будущее наших детей. Мы обязаны уйти на новый путь развития и стать локомотивом конструирования нового цивилизационного будущего не только для нас, но и для всего мира. Мир начинает просыпаться. Можно считать победой, что секция под названием «кибернетическое стратегическое планирование экономики» включена в состав международного форума, который будет идти в преддверии саммита G20 в индонезийском городе Бандунг.

Бандунг известен тем, что в нем впервые была проведена Азиатско-Африканская конференция 29 стран, не присоединившихся ни к СССР, ни к США, которые решили совместно проводить политику неприсоединения на общей платформе антиимпериализма и антиколониализма. Среди участников конференции были Джавахарлал Неру, Сукарно, Насер, Иосип Броз Тито, Чжоу Эньлай. Там же в Бандунге возник единый фронт народов Азии и Африки Bandung Spirit, призвавший народы к мирному сосуществованию. Это движение продолжает существовать и сегодня. О необходимости следовать принципам свободного духа Бандунга говорит Си Цзиньпин, хотя следовать ему в условиях развертывания экономического хаоса и растущей военной напряженности становится практически невозможно. Главным остается самый сложный вопрос — как выйти мирным путем из экономического хаоса? Сегодня все правительства попали в ситуацию, когда никто не знает, как выходить из этого хаоса. Поэтому они идут по пути усиления командно-административных методов, установления более жесткой системы управления. Поэтому профсоюзам будет всё трудней защищать права трудящихся.

Поскольку коллективный Запад не приемлет мирного сценария разрешения кризиса, так как главной его целью является сохранение гегемонии, поэтому он последовательно подталкивает мир к отработанному сценарию военного разрешения кризиса. Для этого Запад провоцирует и дальше будет пытаться втягивать Россию и другие страны Глобального Юга во всевозможные конфликты, постепенно расширяя область военных действий. Если мы не уйдём на новый путь развития нашей экономики — ничего хорошего в перспективе нас не ждет.

В формирующемся сегодня турбулентном мире будут лидировать только те страны, которые имеют собственный глобальный проект. Россия пока о нем не заявила. Однако, исходя из принципа историзма, глобальным проектом России как преемницы СССР должен стать проект конструирования мирного выхода из глобального кризиса на магистраль будущего благополучия всего человечества, основанного на человеческих ценностях, отличных от купли-продажи. Практическая его реализация непростая. Это путь через тернии к звездам, но альтернативой является мировая война с многомиллиардными жертвами.

Цифровая революция — контрреволюция ТНК против всего человечества

Считаю важным напомнить сущность известного закона соответствия производственных отношений характеру и уровню развития производительных сил. Под производительными силами понимаются люди с их знаниями, навыками и опытом, средства и технологии производства, включая организацию труда, в которой работают люди. Если складывающиеся производственные отношения начинают мешать дальнейшему развитию производительных сил, то общественное производство либо деградирует (кризис), либо происходит социальная революция, обусловленная не только переходом к использованию новых средств и технологий производства, но и переходом к новым производственным отношениям — к новому социальному строю, базирующемуся на иных принципах организации общественного производства.

Малолетняя прядильщица в Южной Каролине, США, 1908 год

Напомню, что в конце XVIII века, когда появились машины, произошла социальная революция, получившая название «первая промышленная революция». Машины дали такой скачок в росте производительности труда, что те же феодалы, увидевшие конкурентные преимущества машин, захотели стать капиталистами. Для этого им потребовался свободный рынок труда. И действительно, новая капиталистическая система общественного производства обеспечила высокий рост производительности труда, способствовала научно-техническому прогрессу.

Возникает вопрос. Дают ли рост общественной производительности труда внедряемые сегодня роботы, автоматизация документооборота, блокчейн, технология анализа больших данных, интернет вещей, искусственный интеллект (ИИ) для контроля за людьми, другие направления цифровой трансформации общества? На самом деле мы видим, что внедрение всех этих направлений не способствует росту общественной производительности труда, росту качества жизни. Проблемы только нарастают, значит, что-то не так происходит с цифровизацией. То, что внедряется сегодня, делается сугубо в частных интересах ТНК, и ведет не к более прогрессивному строю, а, наоборот, к деградации существующего социального строя, общественного производства, личности. Поэтому современная цифровая революция, служащая цифровизации экономического хаоса и операций «купи-продай», внедрению ИИ для управления людьми в условиях развертывания глобального экономического кризиса, является контрреволюцией ТНК против всего человечества.

Рыночная экономика как флаг глобальных проектов

Когда-то, с начала XIX века, капитализм стихийно развивался в условиях свободной конкуренции. Банкротились предприятия, их проглатывали более сильные, в результате образовались монополии. Уже к началу XX века в мире господствует монополистический капитализм, ТНК. Деятельность ТНК направлена на максимизацию роста прибылей. Отсутствие координации их деятельности для обеспечения роста качества жизни граждан ведет к кризису перепроизводства с поглощением более слабых конкурентов из разных стран ТНК, т. е. к мировой централизации капитала и установлению глобального управления. Для решения своих стратегических задач ТНК используют международные экономические организации, международные валютные системы, монетарные инструменты, цикличность экономической политики государств «либерализм — протекционизм — война», цветные революции, институциональные реформы и др. Свободная конкуренция допускается для малого бизнеса, но под контролем ТНК.

Когда кто-то говорит, что он хочет жить в условиях свободы — в рыночной экономике, то ему следует уточнить, о чем он говорит. Свободная конкуренция была всего лишь в начале XIX века в Великобритании и Франции. Уже в последней трети XIX века сформировались капиталистические государства Германии, США, Японии и Италии одновременно с приходом к власти монополистического (олигархического) капитализма. Таким же образом сформировался и наш олигархический капитализм в 1990-х годах.

Никакой свободный рынок нигде ничем не рулит.

Другое дело, что независимо от социального строя на потребительском рынке всегда должны быть цены равновесия, при которых спрос равен предложению. Только в этом случае розничные цены показывают предпочтения граждан в том или ином продукте. Информация о прогнозной динамике цен равновесия должна использоваться производителями продукции для потребительского рынка как обратная связь для оптимизации структуры предложения.

Фиксированность розничных цен в СССР, отключение их обратной связи с производителями привели к игнорированию предпочтений граждан и тем самым падению реальной платежеспособности рубля, проигрышу рубля доллару. И, конечно, в СССР стоило поддерживать малый бизнес, ориентированный на производство товаров народного потребления и продовольственных товаров, оказание бытовых услуг. В этом смысле конкуренция государства с малым бизнесом, более гибко реагирующим на динамику спроса, была бы полезной для роста реальных доходов граждан.

Что же касается рынка в регулировании отношений между производителями, то чем технологически сложней производство продукции, тем большую роль играют расчеты производственных взаимосвязей для ее выпуска. Здесь стихия рынка противопоказана. Она замещается планированием деятельности корпораций, охватывающей всю производственную цепочку создания продукции с высокой долей добавленной стоимости. В СССР как единой корпорации, производящей множество продуктов с высокой добавленной стоимостью, планировались не просто производственные цепочки, а вся производственно-логистическая сеть выпуска конечного продукта. И в этом было огромное преимущество СССР над другими ТНК.

Конвейер ВАЗа, 1969 год RIA Novosti archive

Рынок как регулятор работает в производстве примитивной продукции для внутреннего рынка, например, булочек, одежды, где, как правило, эффективно справляется малый бизнес, либо в производстве сырья для мирового рынка. Также и корпорации, производящие лишь сырье для внешних рынков, не нуждаются в расчетах производственных взаимосвязей. Их деятельность определяется мировыми ценами на сырье, зависящими от давления на мировые цены, оказываемое глобальными ТНК, международными экономическими организациями, потоками мировых спекулятивных капиталов.

Начиная с Первой мировой войны, ТНК продумывают глобальные проекты роста своего богатства и власти.

Первая мировая война служила цели уничтожить золотомонетный стандарт, который мешал запуску всеобщей и хронической инфляции для перераспределения доходов и активов в пользу ТНК. Вторая мировая война позволила глобалистам сконструировать основанную на долларе международную валютную систему, чтобы, запуская фиктивные доллары, дирижировать перераспределением произведенных доходов и активов в свою пользу. Сегодня начался третий этап роботизации и цифровизации поведения людей для установления цифрового рабства навечно, о чем и предупреждал Винер.

Недавно Ватикан с ТНК выдвинули глобальный проект инклюзивного капитализма, при котором, как предполагается, не будет государств, но будет достигнута социальная справедливость. Другим глобальным проектом, поддерживаемым США и ЕС, является Новый зеленый курс, предполагающий решение проблемы изменения климата и экономического неравенства. Третьим глобальным проектом является китайский проект «Один пояс — один путь», означающий экспансию Китая в инфраструктуры стран Азии и Африки.

Все эти три проекта не имеют алгоритмов построения будущего благополучия, основанного на человеческих ценностях и, следовательно, продолжат обслуживать кризисное развитие глобализации. Механизмом практической реализации всех глобальных проектов является цифровизация экономического хаоса, внедрение ИИ для управления людьми. У первых двух проектов таким механизмом является «Индустрия 4.0», предполагающая массовое внедрение информационных технологий в промышленность, масштабную автоматизацию бизнес-процессов и распространение ИИ. В китайском проекте дополнительно к идеям «Индустрии 4.0» внедряется система социальных рейтингов граждан или организаций по различным параметрам, значения которых рассчитывают с помощью инструментов массового наблюдения и с использованием технологии анализа больших данных. По отношению к обладателям низких рейтингов применяются санкции.

Таким образом, все названные выше глобальные проекты предполагают использование цифровых достижений для управления людьми, чтобы удержать ухудшающуюся ситуацию вследствие продолжения экономического кризиса под контролем глобальных ТНК либо государства (Китай).

Глобальный проект СССР

Единственная альтернатива капиталистическим глобальным проектам была реализована в СССР. После революции 1917 года он стал первой страной в мире, осуществившей эксперимент планирования развития экономики в интересах людей. В реализации этого инновационного пути «через тернии к звездам» были задействованы лучшие умы страны.

Когда кто-то возмущается, что мы зовем назад к плану, то я сразу отвечаю, что ТНК тоже планируют развитие глобальной экономики, но в своих интересах. Более того, могу сказать, что любое животное планирует свою деятельность, поскольку рассчитывает свою траекторию движения, как, например, кошка, желающая поймать мышь или птичку.

На строительстве завода. СССР

Что же касается утверждения, что те, кто заявляет о необходимости планирования экономики, хотят возврата к старому, то сразу могу сказать, что это глупое утверждение, поскольку возврат к старому никогда и нигде невозможен. Вопрос состоит в другом: как с учетом ошибок идти вперед к принципиально новому обществу будущего благополучия, основанного на человеческих ценностях.

Чем отличался плановый опыт СССР от других стран? Мы первые в мире стали строить балансы, увязывая наши цели с ресурсным обеспечением. Мы считали, сколько нужно хлеба людям, фуража для скота, металла для строительства электростанций, других продуктов в натуральном выражении, и одновременно считали наши производственные возможности для выпуска в нужном объеме необходимой продукции в натуральном выражении, т. е. составляли балансы «затраты — выпуск». Это была сложная, трудоемкая работа.

Чем знаменит военный коммунизм? Тем, что тогда государство не просто поставило задачу выжить, оно стало разрабатывать стратегический план электрификации страны (ГОЭЛРО) для обеспечения значительного роста производительности труда. Во время реализации этого плана нарабатывался опыт планирования, который позволил нам осуществить курс индустриализации, выиграть во Второй мировой войне и стать страной, определявшей биполярный мир.

Особо следует остановиться на дискуссии в партии большевиков в конце НЭПа в 1927 году, в которой участвовали с одной стороны политический деятель Николай Бухарин и экономист Николай Кондратьев (основоположник теории экономических циклов), а с другой — руководитель ГОЭЛРО, а затем Госплана Глеб Кржижановский и академик Станислав Струмилин.

Тогда страна переходила от НЭПа к индустриализации. Бухарин и Кондратьев призывали продолжать жить по законам рынка, когда хаос — мать порядка. При этом правительство должно было принимать решения на основе анализа складывающихся тенденций и возможных сценарных прогнозов экономического развития. В той дискуссии победили Кржижановский и Струмилин, выступившие за управление развитием экономики вместо пассивного наблюдения за развертыванием глобального кризиса, который «накрыл бы нас медным тазом». Они понимали, что для решения стратегических задач страны, как и обычной школьной задачи, требуется разработка плана — алгоритма действий, увязанных во времени (по срокам) и в пространстве (по исполнителям). Этот план должен лежать в основе управления экономикой, а анализ, являясь функцией управления, должен осуществляться на предварительном этапе до планирования, т. е. является всего лишь предпланом.

Главный успех Кржижановского и Струмилина состоял в том, что они, не зная тогда кибернетики, внедрили метод последовательных расчетов (итераций) составления плана, учитывающий обратную связь. Учет обратной связи в системе управления сложной системой, которой является экономика, является важнейшим принципом кибернетики. Даже семьей невозможно управлять, если у главы семьи отключена обратная связь. В этом случае глава становится диктатором, использующим командно-административные меры для управления семьей, несмотря на возражения членов семьи. В результате семья как объект управления диктатора будет уничтожена.

Метод последовательных приближений составления плана был рожден в ходе выполнения стратегических задач электрификации страны. Его суть состоит в том, что для выполнения любой стратегической задачи — электрификации или индустриализации страны — нужен конечный продукт, выпускаемый производством. Чтобы произвести конечный продукт, нужно согласовать связи производителей, чтобы этот конечный продукт был произведен. Для решения этой задачи нужны расчеты, учитывающие обратную связь от производителей.

Здание Госплана СССР

После формулирования заданий предприятиям по выпуску предприятия считают, сколько им потребуется материальных, трудовых и финансовых ресурсов для выполнения задания. Соответственно, они формулируют заказы своим поставщикам материальных ресурсов, а те, в свою очередь, рассчитывают заказы своим поставщикам и т.д. Возникает таким образом клубок производственных взаимосвязей. При этом в ходе расчетов выявляются узкие места — не хватает производственных мощностей. Для их увеличения также требуются материальные ресурсы, которые нужно произвести в текущем периоде, трудовые и финансовые ресурсы, т. е. клубок производственных взаимосвязей становится еще более сложным.

Более того, для ускорения темпов экономического роста нужно создать дополнительные производственные мощности для замещения старой техники более эффективной новой, что опять-таки предполагает проведение еще одного круга итеративных расчетов необходимых материальных, трудовых и финансовых ресурсов. В ходе таких расчетов определяются заявки предприятий на производственные инвестиции. Орган планирования, получая эти заявки, корректирует свои исходные задания по конечному продукту, чтобы не выйти за пределы имеющихся ограничений, и начинается новый расчет плана, пока результаты расчетов плана на двух последующих итерациях не будут отклоняться больше заданной точности расчетов.

Конечно, такой расчет сбалансированного плана требует проведения множества итераций. На первых порах, когда в стране было немного предприятий, для составления плана требовалось проведение небольшого количества итераций, что можно было сделать вручную. Благодаря планированию экономики с учетом обратной связи от предприятий страна успешно осуществила курс индустриализации, сумела победить фашизм во Второй мировой войне и быстро восстановить экономику к 1950-м годам.

Уже тогда, в 1950-х годах, возросшие объемы производства и усложнившиеся производственные взаимосвязи требовали внедрения государственной автоматизированной системы плановых расчетов (ГАСУ) — искусственного интеллекта (ИИ) в экономике, берущего на себя рутинные расчеты итераций. Только при этом условии можно было повысить гибкость планирования — его быстрое реагирование в режиме скользящего (онлайн) планирования на изменения в конечном спросе и новые технические предложения производителей. Более того, для перехода от приоритетного развития отраслей оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на рост реальных доходов граждан в основе ГАСУ должна была лежать экономико-математическая модель кибернетического планирования экономики, учитывающая обратные связи не только от производителей, но и от потребительского рынка по динамике цен равновесия, при которых спрос равен предложению.

В СССР розничные цены не соответствовали ценам равновесия, при которых спрос равен предложению. Они были фиксированы, что было политическим решением. Поэтому если спрос граждан превышал предложение, то был дефицит на потребительском рынке, а если наоборот, то имело место затоваривание. Но если на потребительском рынке цены соответствуют ценам равновесия, то при любых объемах выпуска, например, туалетной бумаги, ее дефицит или затоваривание невозможны. Но когда некоторые «знатоки», вспоминая о прошлом, обвиняют планирование экономики в дефиците туалетной бумаги, то это означает, что они вообще ничего не понимают ни в ценообразовании, ни в планировании либо делают это умышленно.

Критика была справедливой — при отключении обратной связи цен равновесия не домашние хозяйства диктовали структуру конечного продукта для потребительского рынка, а чиновник определял, сколько пар колготок, калош, туалетной бумаги и пр. производить. Но и в этом случае план не имел никакого отношения к дефициту туалетной бумаги. Установи на нее цены равновесия, и нет никакого дефицита.

Учет обратной связи о динамике прогнозных цен потребительского рынка, т. е. предпочтений домашних хозяйств, необходим для расчета плана, обеспечивающего рост реальных доходов граждан или рост реальной платежеспособности национальной валюты. Чтобы смоделировать влияние обратной связи потребительского рынка, нужно знать действие закона стоимости, открытого Карлом Марксом.

Закон стоимости стихийно распределяет ресурс общественного рабочего времени по отраслям экономики в соответствии с отклонениями формируемых на рынке цен равновесия на тот или иной вид продукции от затрат производителей на ее производство. Если цена равновесия выше затрат производителей, то производство данного продукта будет расширяться, а если наоборот, то сокращаться. Процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнута пропорциональность цен равновесия общественно необходимым затратам, т. е. стоимостям.

Поскольку закон стоимости — стихийный регулятор, действующий апостериори, то даже самый расчетливый предприниматель не знает, как рынок оценит его затраты. Кто-то разоряется, а кто-то, наоборот, увеличивает прибыль. Стихийное регулирование экономики объективно запускает процесс поглощения и централизации капитала глобальными ТНК. Однако если ты знаешь действие закона стоимости и учитываешь его в расчетах плана априори, то тем самым создаются условия, при которых закон стоимости как стихийный регулятор не действует, и при этом достигается пропорциональное развитие экономики в направлении роста реальных доходов граждан. Учет в плане обратной связи потребительского рынка порождает еще один круг итераций по достижению пропорциональности цен равновесия потребительского рынка и общественно необходимых затрат на производство тех или иных продуктов.

Без знания действия закона стоимости невозможно победить экономический хаос. Отключение в СССР обратной связи от потребительского рынка способствовало разгулу спекуляции дефицитными товарами и определило проигрыш рубля доллару.

Фарцовщик Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Несмотря на запаздывание с разработкой кибернетического планирования экономики и внедрения на его основе ГАСУ, ручное управление экономикой, учитывающее обратную связь от предприятий, позволяло стране двигаться вперед с уменьшающимся ускорением, пока не пришли к застою в 1980-х годах с темпами экономического роста примерно 2−3%. Тогда Госплан вручную успевал сделать только 1,5 итерации в год.

Почему же развалили СССР в 1991 году? Основные причины — трудности СССР как первопроходца в прокладывании нового пути для будущих поколений и интересы номенклатуры, стремившейся использовать власть в узкоэгоистических интересах. Поэтому в стране была принята порочная доктрина товарного производства при социализме, под флагом которой проводили реформы, поощрявшие предприятия всё больше работать по критерию прибыли и разваливать тем самым корпорацию СССР. Назначаемые номенклатурой академики теоретически обслуживали реформы развала, блокируя научный подход к внедрению ГАСУ.

Растущая диспропорциональность экономики СССР, обусловленная приоритетным развитием отраслей ОПК, отсутствие гибкости ручного управления и цен равновесия на потребительском рынке, растущий вследствие диспропорциональности внешний долг перед Западом определяли всё большую сырьевую ориентацию СССР в международном разделении труда и вели экономику страны к глубокому кризису. Падение цен на нефть в 1986 году и боязнь кризиса ускорили сдачу страны в 1991 году частью номенклатуры, давно готовой проиграть в Холодной войне США в обмен на личные дивиденды. Все республики бывшего СССР вошли в систему глобального управления на правах развивающихся стран глобального юга, несущих на себе бремя глобального кризиса.

Несмотря на развал СССР и блокирование научного подхода к решению задач автоматизации управления экономикой, в СССР родилась наука экономическая кибернетика, позволяющая сегодня России как преемнице СССР развить глобальный проект СССР по внедрению ИИ в экономике для конструирования пути к будущему благополучию, основанному на человеческих ценностях.

СССР — первопроходец в научных разработках ИИ в экономике

Кибернетика — наука об управлении — возникла в 1948 году в связи с публикацией книги Норберта Винера. Через 10 лет после появления кибернетики руководство СССР заявило о необходимости создания ГАСУ, перехода с ручного управления экономикой на автоматизированное. То есть передать рутинную работу по согласованию плановых расчетов «затраты — выпуск» машине, т. е. ИИ в экономике, чтобы повысить эффективность управленческих решений.

В вышедшей в 1962 году совместной статье разработчиков ГАСУ — академиков Николая Федоренко и Виктора Глушкова — утверждалась необходимость создания ГАСУ и легкость решения этой задачи в условиях общественной собственности на средства производства. Тогда же советники президента США Кеннеди информировали его, что если СССР сделает автоматизацию управления экономикой, то США проиграют в Холодной войне, поскольку им нечего будет этому противопоставить.

Естественно, возникает вопрос, почему мы, имея преимущество в виде общественной собственности на средства производства, не справились с этой задачей?

Было создано сразу несколько институтов, отвечавших за создание ГАСУ. Это, прежде всего, Институт технической кибернетики в Киеве, Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ) в Москве и копирующий его исследования Институт экономики и организации промышленного производства в Новосибирске, а также Центральный научно-исследовательский институт технического управления в Минске (ЦНИИТУ).

На решение задачи внедрения ГАСУ были выделены, как и сейчас на цифровизацию, большие финансовые средства. Началась конкуренция институтов за получение денег на разработку ГАСУ. Времени и «мозгов» на разработку системы экономико-математических алгоритмов согласования плановых расчетов, которая должна была лежать в основе ГАСУ, не хватало. Энергия институтов была направлена на выбивание у руководства денег и защиту научных диссертаций.

Институт технической кибернетики, как и все современные айтишники (цифровики), не имея представлений о нужной системе алгоритмов планирования экономики, настойчиво внедрял дорогостоящие компьютеры и создавал новые структуры для расчета неких статистических показателей, не имевших никакого отношения к алгоритмам Госплана. В конце концов, Министерство финансов СССР прекратило финансировать бесполезный и требующий много затрат проект Глушкова. Сегодня современный Запад и Россия копируют опыт Глушкова, цифруя экономический хаос.

Виктор Михайлович Глушков

Известно, что нельзя преодолеть закон всемирного тяготения и направить корабль в космос, если не знаешь действие объективного закона. Также и в экономике. Не знаешь действия объективных экономических законов и не знаешь опыт Госплана планирования экономики, то никогда не создашь экономико-математическую модель планирования, лежащую в основе ГАСУ. В этом и беда нашего современного правительства. Они не могут управлять развитием экономики, потому что не знают объективных законов экономического развития. Еще смеются над Марксом, что он устарел, хотя Маркса изучают в лучших университетах коллективного Запада. Там ведутся бурные дискуссии по исследованиям Маркса. А в нашей стране смеются, потому что так его прочитали.

В МГУ мы читали Маркса с позиции использования в нем законов диалектики. При этом нам не давали системного подхода к пониманию определения экономических категорий, механизмов действия объективных экономических законов с учетом обратной связи. Однако и знаний «Капитала» недостаточно для создания ГАСУ. Руководители молодого советского правительства прекрасно знали «Капитал», но опыт использования его знаний для конструирования плана пропорционального развития экономики в желаемом направлении приобретали постепенно. Если не знаешь практики планирования методом последовательных приближений, то создать ИИ в экономике для повышения эффективности управленческих решений невозможно.

К сожалению, ЦЭМИ, коллектив которого я люблю и уважаю, поскольку училась на руководимой им кафедре математических методов анализа экономики в МГУ имени М. В. Ломоносова, не справился с задачей создания ГАСУ. Вместо экономистов-кибернетиков, которые и должны были создать ГАСУ для обеспечения развития экономики в направлении роста качества жизни и реализации моральных ценностей, была подготовлена «банда» политических диверсантов для превращения некогда мощной научно-технической и промышленной державы в сырьевой придаток мирового сообщества, перед которой сегодня стоит приоритетная задача — достижение технологического суверенитета. Прежде всего, это Высшая школа экономики и Российская экономическая школа, не способные рассчитать траекторию движения экономики от того состояния, в котором она находится, в желаемом направлении, и потому прикрывающие свое незнание решения экономических проблем потоками математических формул, графиков и словоблудия о необходимости рыночных реформ, сокращающих участие государства в рыночной экономике.

Тогда, будучи студенткой, я не понимала, что знаменитая теория оптимального функционирования экономики, разработкой которой так гордился ЦЭМИ, представляла собой лишь экономическую интерпретацию прямой и двойственной задач математического программирования, т. е. телегу поставили впереди лошади. Ведь важнейшим принципом кибернетики является конкретность. Только специалист, понимающий объективные экономические законы и практику планирования, может описать систему экономико-математических алгоритмов, имитирующих практику планирования для достижения будущего благополучия. А не наоборот, когда берется уже разработанный абстрактный математический аппарат, математическим значкам которого присваивают некую экономическую интерпретацию. Почему такую дорогу выбрал ЦЭМИ? Она была легкой, позволяла быстро защищать диссертации, списывая уже готовые теоретические западные модельки, подготавливая тем самым сознательно или бессознательно будущий политический десант, который будет обслуживать уничтожение технологического суверенитета нашей страны.

Все эти теоретические «достижения» не имели никакого отношения к совершенствованию практики Госплана. Он остался один на один со своими проблемами планирования экономики без всякой помощи ведущих научных институтов страны.

Задачу, поставленную руководством страны по созданию ГАСУ, выполнил советский ученый Николай Ведута, выбравший свой путь «через тернии к звездам», и которого называют единственным кибернетиком среди экономистов и единственным экономистом среди кибернетиков.

Николай Иванович Ведута (1896–1986) — «единственный кибернетик среди экономистов и единственный экономист среди кибернетиков»

Имея огромный практический опыт работы на всех уровнях управления экономикой СССР, будучи директором ЦНИИТУ, он внедрил первые АСУ в стране на машиностроительных заводах. В 1971 году у него выходит книга «Экономическая кибернетика», в которой заложены основы разработки динамической модели межотраслевого баланса в виде системы экономико-математических алгоритмов, позволяющей координировать работу министерств и ведомств в направлении построения будущего благополучия на основе человеческих ценностей.

Ведута Н. И. Экономическая кибернетика. Очерки по вопросам теории. Минск: Изд-во «Наука и техника», 1971

Но тогда номенклатура, увлеченная растущими личными привилегиями, в том числе благодаря росту дефицита на потребительском рынке, уже не нуждалась в научном подходе для внедрения ИИ в экономике. Она готовила страну к проигрышу в Холодной войне в обмен на личные дивиденды.

Россия в системе глобального управления

В 1991 году СССР был разрушен одновременно с Госпланом. Управление экономикой заменили на стихию мирового рынка, где рулят «акулы» ТНК с подчиненными им международными экономическими организациями.

Фактически Бухарин и Кондратьев «победили» Кржижановского и Струмилина в 1991 году. Управление экономикой заменили «игрой» в сценарные прогнозы с использованием эконометрики, представляющей собой смесь статистики с математикой, ссылками на циклы Кондратьева. Ведь так удобно снять с себя ответственность, «обвинив» во всем очередную волну Кондратьева. От любителей этих волн часто можно услышать, что «нужно посидеть внизу и переждать волну, а затем она нас поднимет вверх». Переждать не выйдет: либо управление экономикой, либо смерть.

В стране был создан олигархический периферийный капитализм — сырьевой аутсайдер мирового сообщества — и уничтожен технологический суверенитет страны. Расчеты сбалансированного плана и скоординированная деятельность правительства были заменены рассогласованной деятельностью министерств и ведомств по производству огромного количества бюрократических документов, содержащих декларации, но не имеющих механизмов практической их реализации. Воцарилась командно-административная система управления без всякой обратной связи от предприятий и регионов страны, но с изданием множества указов и постановлений. Этот чиновничий беспредел именуется рыночной экономикой.

В недавно принятом законе о спецмерах в экономике при силовых операциях за пределами РФ дается право правительству вводить специальные меры в сфере экономики, когда юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения договоров, государственных контрактов (контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения проведения силовых операций Вооруженными силами РФ за пределами страны. Согласно этому закону, форма собственности не играет роли. «Всё для фронта! Всё для победы!» Однако применение очередного бюрократического закона повлечет за собой разрывы в сложившихся цепочках производственных связей, что по каналу обратной связи может ударить по обеспечению проведения силовой операции. Принятие такого закона предполагает расчет всех изменений в производственных цепочках, что, конечно, чиновники сегодня не делают. В результате практическая реализация этого закона может привести к тем же последствиям, что и санкции Запада по отношению к РФ.

Почему чиновники безответственно принимают такие законы, не думая о последствиях? Потому что в условиях запрета плановых расчетов производственных взаимосвязей, обеспечивающих выполнение стратегических задач, они не понимают, как рассчитать последствия принимаемых ими законов. Они делают лишь один шаг к решению задачи без учета обратной связи от предприятий, когда поиск решения предполагает проведение сотен итераций с использованием ИИ в экономике.

Без проведения таких итеративных расчетов производственных взаимосвязей не будет в стране ни инноваций, ни модернизации, ни импортозамещения, ни восстановления технологического суверенитета страны. Экономика, не обращая внимания на все наши вызовы, призывы и множество принимаемых нормативных документов, продолжит торжественный путь вниз, уничтожая будущее страны.

Современное глобальное управление и управление во всех странах мира является ручным, командно-административным без учета обратной связи с производителями для синхронизации управления экономикой. Поэтому нынешняя система управления обречена полностью разрушить глобальную экономику, что наглядно демонстрируют предпринятые ею санкции по отношению к России. Страны Глобального Севера, в которых базируются ТНК, реализуют сброс бремени кризиса на страны Глобального Юга, организуя там цветные революции, военные действия и санкции. Именно такой образ будущего для России уготовлен в системе глобального управления.

Россия на пути к осознанию своего глобального проекта

Задача создания ИИ в экономике для составления плана, обеспечивающего сбалансированное (пропорциональное) развитие экономики к будущему благополучию, основанному на человеческих принципах, стоит сегодня перед всеми странами мира.

Поэтому сегодня к опыту Госплана проявляется всё больший интерес в мире. Например, сотрудники одного из крупнейших университетов Швеции — Университета Умео — настойчиво пишут мне письма с просьбой рассказать им, как работал Госплан. Удивляет глубина их вопросов. Они спрашивают, например: «Сколько итераций проходил Госплан в год: 7 или 9 итераций?» Я отвечаю им: «Нет. Госплан проводил полторы итерации в год». Им это всё очень интересно. Можно представить, чтобы наше правительство задало сегодня такие вопросы?

Почему во всём мире возрастает интерес к планированию экономики? Ведь планирование — тоже цифровая технология, но единственная в мире динамическая цифровая технология, конструирующая будущее, рассчитывающая траекторию движения страны от того, где она есть, в направлении достижения задаваемой нами цели.

На международном форуме в Крынице (Польша), состоявшемся до пандемии-2019, партнер «Делойт» по рискам и финансовым консультациям Вильям Рибаудо был удивлен, что у меня есть динамическая цифровая технология. Он прекрасно понял, что это не примитивный интернет вещей, закрепляющий в хаосе производителей и потребителей, а это цифровая технология, конструирующая будущее. Не забуду его слова, что внедрение нашего планирования экономики в качестве динамической цифровой технологии с обратной связью уничтожит всех цифровых гигантов, не умеющих это делать. Почему же мы не используем наше конкурентное преимущество, чтобы выиграть в гонке цифровизации?

Конечно, есть препятствия в лице наших олигархов. Однако они никак не хотят понять, что после 24 февраля 2022 года мир изменился. Санкции, предпринятые ТНК по отношению к России, означают, что нашу страну «выкинули» из системы глобального управления. И несмотря на мечты российских олигархов вернуться в систему, они Западу уже не нужны, поскольку цель по уничтожению нашего технологического суверенитета достигнута. Теперь Запад приготовился не просто наблюдать свободное падение России в бездну кризиса, а максимально ускорить это падение.

Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей Kremlin.ru

То, что правительство реагирует в оперативном режиме на каждое событие, это хорошо. Однако как дальше нам санкции аукнутся, правительство не знает. Ситуация в перспективе непростая, а все действия, предпринимаемые правительством, ограничены лишь оперативным реагированием без представлений, что делать в перспективе для достижения технологического суверенитета. Так что ситуация будет накаляться, а значит, Россия быстрее будет двигаться к осознанию своей миссии — реализации своего глобального проекта для конструирования будущего благополучия на человеческих ценностях.

В нашей стране много мыслящих людей, которые объединяются в целые группы, как московские разработчики «Русского интернета» или группа из Санкт-Петербурга, которая может достать любую экономическую информацию практически в режиме онлайн. Есть у нас и грамотнейшая команда, которая может дать все необходимые ответы для внедрения кибернетического планирования экономики с учетом действующего законодательства. И, конечно, есть много лучших в мире наших студентов, получающих первое и второе бизнес-образование в МГУ. Причем за вторым образованием приходят люди в возрасте 30−40 лет к нам на кафедру, которые признаются, что ночами не спят, чтобы организовать экономическое спасение страны. У них бизнес большой, а голова болит за будущее страны. Они тщательно изучают «Капитал» Маркса, но не с позиции эксплуатации, а с точки зрения понимания экономических механизмов, регулирующих развитие экономики.

Поэтому я спокойна за будущее страны. Оно в надежных руках наших молодого и среднего поколений.

Что нужно делать профсоюзам?

Профсоюзы, прежде всего, должны внести свою лепту в повышение уровня экономических знаний наших людей, чтобы у них появилась не только уверенность в существовании мирного выхода страны из нынешнего экономического кризиса, но и стремление к получению истинных экономических знаний, чтобы стать активными строителями нашего будущего.

Мы потеряли экономическое образование. Чем отличается экономист от финансиста? Финансист занят доходами и расходами, обслуживая чью-то стратегию развития. Экономист, прежде всего, организует производство для выполнения поставленных целей развития. Инженер, знающий экономическую кибернетику, — это высший пилотаж. К сожалению, экономистов-кибернетиков сегодня нигде не готовят. Готовят бухгалтеров и финансистов, рассуждающих на языке «доходы — расходы» и не способных создать условия для развития производства.

Необходимость решения задачи автоматизации управления экономикой страны никуда не исчезла. Мы просто убежали от ее решения еще в 1950-х годах через ряд политических событий, менявших политические декорации и одних руководителей на других под крики о демократии, свободе, рыночной экономике. В то же время командно-административная система, потерявшая обратную связь с производителями и конечными потребителями, становилась всё более разрушительной.

Сегодня глобальная командно-административная система управления без обратной связи, ведущая мир к глобальной катастрофе. Ей противостоит только глобальный проект России, базирующийся на кибернетическом планировании, обеспечивающем движение экономики в направлении благополучного будущего с реализацией моральных ценностей. Нельзя терять впустую время на анализы и сценарные прогнозы, пора браться за дело — управлять экономикой. Учитывая санкции, втягивание Россию в спецоперацию, требуется срочная модернизация действующей командно-административной системы на основе кибернетического планирования экономики. Для этого нужны экономические знания для запуска российского глобального проекта во всём мире, а все монетарные теории, обслуживающие перераспределение доходов и активов в пользу ТНК, выбросить на свалку истории.

Конечно, рекомендую читать «Капитал» Маркса, но по-новому, с позиции использования его знаний в создании ИИ в экономике. Именно с этой позиции я написала только половину первого тома. Не успела закончить писать свои лекции, потому что началась цифровизация экономики, и мне пришлось переключиться на битву с цифровиками. У меня пока времени не хватает, но надеюсь, что в перспективе его хватит, чтобы опубликовать полностью свой курс лекций по «Капиталу».

Рекомендую последнюю книгу моего отца, Николая Ведуты, «Цифровое планирование: кибернетический подход», которая вышла недавно по гранту государства и включает его важнейшие три книги. Одну книгу я подарю руководителю нашего форума. Рекомендую к изучению и мою книгу «Межотраслевой-межсекторный баланс. Механизм стратегического планирования экономики», сейчас ее в продаже нет, но можно скачать в интернете.

Ведута Н. И. Цифровое планирование: кибернетический подход. М.: Гуадеамус, 2021 (второе издание итоговой работы Николая Ведуты «Социально эффективная экономика», 1999 г.). Ведута Е. Н. Межотраслевой-межсекторный баланс. Механизм стратегического планирования экономики. М.: Академический проект, 2016

Что же касается трудовых отношений, то в книге Николая Ведуты написано, что неправильно избирать депутатов по месту жительства и делать их избранными. В результате они теряют свои профессиональные навыки и начинают диктовать нам, как жить, не имея для этого необходимых знаний. Депутатов нужно избирать от трудовых коллективов, они должны продолжать работать в своем коллективе и легко отзываться из депутатов, если потеряли кредит доверия коллектива. Так было в СССР, и, насколько я знаю, такой принцип избрания депутатов работает в Швейцарии. Депутаты приходят в парламент, чтобы проголосовать, а затем возвращаются на рабочие места.

Руководитель предприятия должен назначаться сверху с учетом его профессиональных знаний. Здесь профсоюзам не нужно мешать ему работать и требовать переизбрания, реализуя порочный принцип самоуправления, разрушающий вертикаль управления. Что же касается премирования работников, то здесь совместно с руководителем должны участвовать представители профсоюзов, учитывающие вклад каждого в общее дело, и в зависимости от вклада распределять премию.

Роль трудовых коллективов профсоюзов, конечно, должна увеличиваться. Однако пока не изменится нынешняя командно-административная система, действующая без всякой обратной связи, роль профсоюзов будет только ослабевать и может исчезнуть вообще. Такова, увы, практика.

Приведу пример конца 1920-х годов, когда Британия и США попали в кризис, а Франция организовала в Западной Европе золотой блок. Одной из важнейших мер выхода Британии и США из кризиса стала девальвация их валют, что означало применение этими странами по отношению к странам золотого блока валютного демпинга. В результате страны золотого блока для поддержания золотого курса были вынуждены сокращать производство, стимулируя при этом рост производства в Британии и США. Сжатие производства вело к росту безработицы. Италия стала первой страной, вышедшей из золотого блока, чтобы организовать мобилизационную модель. Еще хуже ситуация была в Германии, когда рейхспрезидент Гинденбург, сопротивляясь девальвации курса марки, довел народ Германии до полной нищеты и высокой безработицы. С приходом Гитлера страна перешла к жесткой командно-административной системе с запретом деятельности всех профсоюзов.

Сегодня политику финансовой стабилизации с завышенным курсом рубля проводит ЦБ РФ, что способствует дальнейшему разрушению отечественного производства и стимулирует рост импорта в нашу страну из тех стран, у которых валюты относительно рубля занижены. Если в Москве зайти в строительный магазин, то можно увидеть, что цены на итальянские краны будут ниже, чем цены на краны отечественного производства. По той же причине мы стимулируем развитие производства в Турции, Индии, Китае, уничтожая свое собственное.

Поэтому часто можно слышать рекомендации монетарных экспертов, обслуживающих цикличность «финансовая стабилизация (либерализм) — инфляция (протекционизм) — война» о необходимости резкого снижения процентной ставки и девальвации рубля для оживления отечественного производства. Однако чуда от денежных вливаний — появления необходимых станков, дополнительного сырья для развития производства — не произойдет. Инфляция превратится в гиперинфляцию, которая может «взорвать» страну изнутри.

Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, профсоюзам нужно уже сегодня требовать от правительства доказательного четкого плана действий как механизма реализации стратегических задач по выводу России из глобального кризиса, а не маскировать его отсутствие дурманом дорожных карт и рыночно-цифровой демагогии.

Глобальный проект России

Сегодня весь мир столкнулся с тем, что для выхода из экономического хаоса и недопущения третьей мировой войны нужно переходить к кибернетическому планированию экономики — производственно-логистической сети, обеспечивающей пропорциональное развитие экономики в направлении будущего благополучия, основанного на человеческих ценностях.

Возвращаясь к началу своего доклада, напомню, что производительные силы характеризуются не только квалификацией рабочей силы и средствами производства, но и организацией общественного производства. В дверь стучится вторая промышленная революция — кибернетическая революция в экономике. Внедрение искусственного интеллекта, базирующегося на кибернетическом планировании экономики, позволит обеспечить эффективную координацию деятельности всех экономических агентов для ускоренного развития экономики, необходимого для спасения и будущего благополучия нашей страны и всего мира. В этом и есть суть глобального проекта России — единственного глобального проекта, направленного на мирное разрешение кризиса.

Если кто-то спросит, а была ли практика внедрения этого глобального проекта? Ответ однозначный — да! Она была в СССР. Планирование экономики с обратной связью обеспечило ускоренную индустриализацию страны, победу над фашизмом во Второй мировой войне, научно-техническое лидерство страны в биполярном мире. Несмотря на опоздание почти в 70 лет, у России есть исторический шанс решить сегодня задачу внедрения искусственного интеллекта в экономике и вновь стать локомотивом общественного развития. Кроме России это уже не сделает никто.

Аплодисменты…