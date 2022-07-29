Москва, 29 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота состоится парад. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Главный военно-морской парад

Праздник будет отмечаться 31 июля. Президент постановил провести в этот день в Санкт-Петербурге парад Военно-морского флота, в том числе главный морской парад и артиллерийский салют в 22 часа.

В документе также назначены ответственные за проведение мероприятия. Указ уже вступил в силу.