Нальчик, 29 июля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии обнаружено тело Альберта Мамбетова, находившегося в розыске по подозрению в совершении убийства директора и начальника охраны ГКУ «Республиканский психоневрологический интернат». Труп был найден вечером 27 июля в пойме реки Чегем. По данному факту организована проверка, устанавливаются причины утопления подозреваемого, объявленного ранее в розыск сообщили 29 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

Напомним, 18 июля 2022 года в Кабардино-Балкарии были застрелены директор и начальник охраны Республиканского психоневрологического интерната. Было установлено, что Альберт Мамбетов под предлогом оказания технических услуг прошел в кабинет директора и достав оружие из сумки, выстрелил в него, а после этого открыл огонь по вбежавшему в кабинет начальнику охраны. От полученных огнестрельных ранений оба пострадавших скончались, а подозреваемый скрылся с места преступления.