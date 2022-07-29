Бухарест, , 13:21 — REGNUM Президент Молдавии Майя Санду рассматривает возможность «атаки» со стороны России. Об этом она заявила 29 июля на совместной пресс-конференции со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

Президент Молдавии Майя Санду President.gov.ua

«Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Мы готовимся ко всем сценариям. Если Россия попытается атаковать Республику Молдова, безусловно, мы обратимся за помощью», — сказала Санду.

Она заявила, что в первую очередь собирается обращаться за помощью к Румынии. Кроме того, молдавский президент попросила у Йоханниса помочь республике не сойти с пути интеграции в ЕС.

Напомним, ранее президент Молдавии Майя Санду неоднократно выражала сомнение в том, что республика должна сохранять нейтральный статус. Она также заявляла, что страна нуждается в укреплении армии. В ЕС на прошлой неделе согласовали помощь республике вооружением на сумму €40 млн. Кроме того, в парламенте республики рассматривают законопроект о допуске в страну иностранных военных с вооружением.

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