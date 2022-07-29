29 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили сюжет на американском телеканале Fox News, в котором ведущий указывает на пренебрежение, с которым украинский президент относится к США, требуя при этом финансовых вливаний в киевский режим.

Артур Савин, , 14:06 — REGNUM Заявление ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона о том, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США, назвав рекордную инфляцию в США ничтожной и вторичной проблемой, а также призвав Америку и дальше спонсировать Киев, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Грошики Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Марионетка США начала действовать в собственных интересах? Как же так вышло, мне интересно узнать», — пишет Анна Н.

Многие пользователи пришли к выводу, что американский телеведущий зрит в корень. Граждане уверены, что Киев не интересуют и никогда не интересовали никакие западные или американские ценности — нацистский режим жаждет денег и власти.

«Зеленский сказал, что инфляция в США — второстепенная проблема, ведь куда важнее помогать «бедной» Украине. Этим всё сказано о нём. Такер сказал всё по факту, молодец», — написала Карина Х.

Некоторые комментаторы отмечают, что уже даже в США начали замечать, что киевский режим клянчит с Америки деньги далеко не на самые благие цели.

«Зеленский так и планировал, видимо, всю жизнь доить Запад, потому что Украина всё своё существование так поступала на самом деле», — напомнил Потап Х.

«Ржу не могу! Открытие сделали! Да бандеровцам они только и нужны, чтобы бабки с них иметь. Хватит миру быть лохами! Украина разводит всех на бабло, с этой нацистской страной нельзя иметь дело», — предупреждает Валера Т.

Часть людей полагает, что режим Зеленского сумел обвести вокруг пальца некогда первое на планете государство, годами вытряхивая содержимое из его карманов.

«Зеленский хорошо устроился на тупости и оголтелой русофобии Америки и Европы. Нагрёб деньжат. Хоть доллар он потратил на пользу Украине? Нет, денежки осели у него и его приспешников, а Украину они разрушают сами. Рушат заводы, мосты, жилые дома, школы. Зеленскому должна быть уготована участь Чаушеску, и тоже вместе с женой. Их, кстати, даже зовут одинаково — Елена. Она теперь тоже во всём этом болоте оказалась замешана. Её лицо мелькает в СМИ чаще, чем Зеленского», — пишет Екатерина М.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Ряд пользователей указывает на то, что Зеленский начал переходить черту, демонстрируя, что он самостоятельная фигура и что в Вашингтоне ему кто-то чем-то обязан.

«Для Штатов деньги — это фантики», — считает Евгений Г.

«Да никогда американцев деньги сами по себе не интересовали. Для них самое важное — подчинение со стороны тех, кого они этими фантиками купили», — поделился своим мнением Евгений Г.

Нашлись и те, кто уверены, что вскоре кривая дорожка, выбранная президентом Украины в качестве своего пути, приведёт его к неминуемой расплате за свои грехи.

«Ну вот, теперь хоть больше не будет мыльной оперы о вечной дружбе. Всем давно было понятно, что тут дело интересов. Украине нужны деньги, а Западу нужна Украина, воюющая с Россией. Теперь все карты открыты!» — отметил Артём Н.

«Лёд тронулся. Зелю скоро сольют, или, как Саддама Хусейна, повесят, либо же застрелят, как Каддафи. Тикай, клоун, на Луну! Больше безопасных мест для тебя на Земле нет. Точнее, есть — в тюрьме», — указывает Дмитрий М.

Напомним, 29 июля ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил в эфире о том, что президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал полное пренебрежение интересами США, назвав рекордную инфляцию в США ничтожной и вторичной проблемой, а также призвав Америку и дальше финансово спонсировать Киев. По мнению телеведущего, киевский режим относится к американцам с полным презрением.