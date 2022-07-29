Москва, 29 июля 2022, 13:19 — REGNUM Россия солидарна с позицией Китая по Тайваню, ни одна страна в мире не должна предпринимать подстрекательские шаги в отношении территориальной целостности КНР, заявил 29 июля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он добавил, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай заявил о готовности дать ответ в случае визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Пекине подчеркнули, что такая поездка будет расцениваться как попытка Вашингтона нарушить территориальную целостность Китая.
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