Москва, 29 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. Вступление Финляндии и Швеции в НАТО — формальный шаг, за которым неизвестно что последует дальше. Об этом 29 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Надо просто уже де-факто будет смотреть на то, какие угрозы это влечёт само по себе вступление в организацию как таковое. Это формальный шаг. Что последует дальше? Что будет с военной инфраструктурой, что будет с военными инструкторами, что будет с иностранными базами натовскими? И так далее и так далее. Вот в чём вопрос», — заявил Песков.