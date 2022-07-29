Матвеево-Курганский район, Ростовская область, , 13:18 — REGNUM При пожаре на автозаправочной станции в Матвеево-Курганском районе Ростовской области пострадал один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 29 июля.

Цистерны Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«По уточнённой информации, мужчина осмотрен на месте и отпущен. Помощь не требуется», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что инцидент случился на въезде в населённый пункт Авило-Успенка примерно в 11:45 мск. Известно, что при сливе топлива из топливозаправщика произошло воспламенение паров. Площадь пожара составила 110 кв. метров.