Донецк, , 13:17 — REGNUM Киевский и Куйбышевский районы Донецка снова были обстреляны из артиллерии киевскими боевиками. Об этом 28 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что очередной обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка со стороны украинских нацистов был произведён в 13:00 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы украинского МВД Антон Геращенко заявил, что Украина может воевать на текущем уровне поставок оружия со стороны Запада ещё несколько месяцев.