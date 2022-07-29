Рязань, 29 июля 2022, 13:24 — REGNUM Еще 20 тонн гуманитарного груза отправлено жителям Каховского района Херсонской области из Рязани, сообщает 29 июля оперативная группа правительства региона.
Новая партия собрана при содействии представителей бизнеса, общественных организаций и благотворительных фондов, политических партий и органов власти. Жители Каховского района получат товары первой необходимости, игрушки и принадлежности для детских садов и школ. В составе гуманитарного груза также продукты длительного хранения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее рязанские волонтёры привезли подарки для пациентов детского отделения больницы в Новой Каховке.