Рязань, 29 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Еще 20 тонн гуманитарного груза отправлено жителям Каховского района Херсонской области из Рязани, сообщает 29 июля оперативная группа правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Гуманитарная помощь России

Новая партия собрана при содействии представителей бизнеса, общественных организаций и благотворительных фондов, политических партий и органов власти. Жители Каховского района получат товары первой необходимости, игрушки и принадлежности для детских садов и школ. В составе гуманитарного груза также продукты длительного хранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рязанские волонтёры привезли подарки для пациентов детского отделения больницы в Новой Каховке.