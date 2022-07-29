Москва, , 13:16 — REGNUM Нефть продолжает придерживаться восходящей тенденции, несмотря на наличие разнонаправленных факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Бочки с нефтью Thomas Constant

«После провальной попытки пробоя уровня $102 за баррель на торгах 28 июля фьючерсы с новой силой рванули вверх, прибавляя с начала сессии 29 июля уже почти 2% и торгуясь вблизи барьера $104.

Впрочем, начала недели черное золото практически не изменилось, повышаясь на символические 0,7%, так что до конца дня котировки еще могут выйти на отрицательную территорию, если игроки решат частично зафиксировать прибыль.

Главным драйвером подъема Brent сейчас служит общее укрепление финансовых рынков на вздохе облегчения после менее ястребиных заявлений Федрезерва, который начал готовить рынки к замедлению темпов повышения ставок.

Инвесторы еще не в полной мере отыграли этот сигнал, и спрос на риск сохраняется под занавес торговой недели, хотя уже начинает угасать. Дополнительным подспорьем для нефти является отступление доллара, разочаровавшегося в Центробанке.

Движимая общим рыночным оптимизмом, нефть марки Brent на время абстрагировалась от волнений по поводу перспектив спроса, однако поступающие экономические данные, которые продолжают указывать на замедление экономики, не дадут ценам расти прямолинейно и беспрепятственно.

Новая волна опасений рецессии может с легкостью подавить поползновения быков и вернуть котировки под отметку $100. В ближайшей же перспективе не исключены попытки прорыва уровня $104», — считает эксперт.

Читайте также: Баррель нефти Brent резко подешевел почти до $101