Ульяновск, 29 июля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается резкое ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС.

Наталия Николаева ИА REGNUM Дождь

По данным ведомства, в ближайшие часы 29 июля с сохранением ночью и днём 30 июля местами ожидаются ливни, град и гроза. Спасатели отмечают, что при грозе порывы юго-западного ветра будут достигать 19 метров в секунду.

В связи с этим в области объявляется жёлтый уровень опасности (стихия потенциально опасна).

В Ульяновском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды отмечают, что 30 — 31 июля местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах — ливни с градом, грозами и порывистым ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июля в Ульяновской области объявлялся оранжевый уровень погодной опасности (погода опасна) из-за ливней, грозы и сильного ветра.