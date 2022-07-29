Хартум, 29 июля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В правительстве Судана сообщили о снижении роста инфляции по итогам июня 2022 года. Об этом 29 июля сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на Центральное статистическое бюро правительства Судана.

Судан

По последним данным, уровень инфляции в стране снизился до 148,88% в июне с 192,21% в мае. Как отмечают журналисты издания, несмотря на снижение показателей, темпы инфляции в стране остаются одними из самых высоких в мире.

Среди причин роста инфляции называется падение курса местной валюты, деградация сферы услуг, таких как водоснабжение и электроснабжение.

Как сообщается, объём валового внутреннего продукта упал до 13 миллиардов долларов, в то время как внешний долг, рассчитанный в местной валюте, вырос с трех трлн суданских фунтов ($1 = около 470 фунтов) до 24,6 трлн фунтов, что составляет примерно 4% ВВП страны за 2022 год.