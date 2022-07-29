Донецк, 29 июля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Три населённых пункта Донецкой Народной Республики оказались под обстрелом украинских войск. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

В представительстве рассказали, что в 10:30 с позиций в Петровском был нанесён удар по Пантелеймоновке. ВСУ применили реактивную систему залпового огня «Ураган», выпустив две ракеты.

В 11:50 с позиций в Новгородском обстреляна Широкая Балка, выпущено шесть мина калибра 120 мм.

В 11:55 из Клещеевки открыли огонь по Новолуганскому, выпустив семь снарядов калибра 155 мм.